Briatore: “Stavo acquistando il Napoli! Tenetevi stretto ADL, ha fatto un super lavoro”

Flavio Briatore, imprenditore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Flavio Briatore, imprenditore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io presidente del Napoli prima di De Laurentiis? Parliamo di tanti anni fa, molto prima di Aurelio. Ne parlai con Ferlaino, col sindaco che era Bassolino. Non venni perchè avevo un impegno di Formula 1 e non avrei avuto il tempo, ma il progetto era molto eccitante. Napoli è un brand incredibile, in Italia c’è Napoli e c’è Roma.

De Laurentiis ha fatto un super lavoro, la gente deve pensare anche ad accontentarsi, non si può vincere lo scudetto ogni anno. Tenetevi stretto De Laurentiis, non è facile avere qualcuno appassionato di calcio che faccia quadrare i conti e che vinca anche lo scudetto.

L’esonero di De Rossi? Io in Inghilterra ebbi tantissimi allenatori, sono la persona meno adatta a parlare di esoneri. Quando avevo la squadra di calcio cambiai 6 allenatori in cinque anni. Ebbi De Canio che lo avrei tenuto volentieri al QPR, poi ebbe problemi personali e non poteva restare a Londra. Ebbi Paulo Sousa anche.

Juventus-Napoli? Non so chi vincerà, spero vinca la Juve, ma se vince il Napoli mi preparo a farvi i complimenti. Napoli fa simpatia, ma la Juve è la mia squadra. Quante persone ho assunto a Napoli? Una trentina, tutti ragazzi napoletani”.