Bruno attacca Cuadrado: “Non gli darei una punizione neanche spezzato, ha rotto i co******!"

Nel corso di ‘Tiki Taka’ su Italia 1, l’ex calciatore Pasquale Bruno ha commentato il fallo su Cuadrado dal quale è nata la punizione che ha generato il rigore del momentaneo pareggio della Juventus con l’Udinese. Durissime le parole dell'ex bianconero: “La punizione della Juventus c’era? Ma dai, io a Cuadrado non gli darei una punizione neanche spezzato perché ha rotto i co******, è sempre per terra. E li difendete pure, difendete Cuadrado, ma dai. Ma le vedete le partite? Questi stanno sempre per terra a prendere per il cu** milioni di telespettatori. Io pago Sky per vedere sempre questo per terra. Ma vaff****** voi e a Cuadrado".