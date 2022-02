Bruno Giordano a Chiariello: “Osimhen 3 volte meglio di Insigne, ha tirato solo il rigore!”

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, l'ex azzurro Bruno Giordano ha mostrato il proprio disappunto per alcune valutazioni di Umberto Chiariello: “Non sono d’accordo con lo stesso 6,5 per Osimhen ed Insigne! Osimhen è stato straordinario, giocando quasi da solo davanti, facendo la guerra contro tutti. Insigne ha tirato solo il rigore, si cita la carriera forse. Responsabilità? Ma un attaccante non vede l’ora di tirare un rigore, ne vorrei tirare 10, mica è andato in miniera! Poi i voti vanno rapportati a chi c’è di fronte, ovvero la miglior squadra e stiamo parlando di sfida tra campioni".