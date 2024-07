Podcast Bruno Longhi esalta Lukaku: "Il più forte in circolazione! Se andrà al Napoli..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Bruno Longhi: "Fino a questo punto Bellingham ha fatto un grande gol ma ha fatto poco, l'altro nonostante i 17 anni gioca a calcio, non spreca un pallone, prevede il momento del passaggio, gioca con una facilità insolita per uno di quella età. Fa delle cose da giocatore vero. Se verrà fatto un bilancio, il Pallone d'Oro va a Yamal".

Che campionato sarà il prossimo, detto che manca ancora molto alla fine del mercato? "Se nell'Inter non accade quel processo di stanchezza di alcuni giocatori che hanno una certa età, è chiaro che parte sempre avvantaggiata. La Juventus sta migliorando dove andava migliorata, in mezzo al campo. Un reparto che non faceva filtro e suggeriva poche palle gol. Speriamo sia chiusa questa falla. Anche il Milan ha potenzialità, ma ha subìto troppi gol. La difesa ha bisogno di protezione. Se arriveranno Fofana, Morata, Pavlovic, il Milan deve sistemare però ancora le sue problematiche. Il Napoli non avendo le coppe va inserito nella lotta".

Dovesse andare Lukaku al Napoli farebbe bene? "Stravedo per Lukaku, è il più forte in circolazione. Giocare contro di lui ti fa venire qualche brivido".