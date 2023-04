Bruscolotti al sito juventino: "Scudetto falsato? Macchè! Il Napoli ha stracciato tutti e lo merita!"

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ex storico calciatore dei partenopei ha parlato ai microfoni di BianconeraNews.



Cosa ne pensi di chi giudica l'attuale campionato "falsato", alla luce della penalizzazione che per lungo tempo ha messo fuori gioco la Juventus dalla lotta scudetto? "Macchè campionato falsato! Il Napoli ha letteralmente stracciato tutti. Guardate che distacco ha sulla Lazio, seconda in classifica! La squadra di Spalletti ha dominato e merita di vincere lo scudetto".

Come commenti la sentenza, alla fine, favorevole per i bianconeri? "Ci sono organi competenti e non entro nel merito. Chi avrà voluto restituire i 15 punti alla Juve ha avuto sicuramente le giuste ragioni giuridiche".

Chi ha più da perdere domani? Juventus o Napoli? "Direi la Juve. Il Napoli ha un ampio vantaggio e deve lottare per chiudere la pratica scudetto. I bianconeri invece devono qualificarsi in Champions e vengono da due sconfitte consecutive in campionato".

Il tuo giudizio su Allegri, "giochismo" e "risultatismo"? "Non capisco il dibattito. Ad Allegri interessa solo vincere, lo ha detto in tutte le sue interviste. Se la Juve lo ha scelto, è perchè evidentemente con lui si trova bene".

Uno Juve-Napoli che hai giocato che porterai sempre scolpito dentro di te? "Tutte le nostre vittorie, quando in campo scendeva Diego e dall'altra parte c'era Platini. Emozioni uniche. Bello aver fatto parte di quell'epoca".