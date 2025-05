Malfitano: "Sbagliato aver tolto Raspadori! E' l’unico che vede la porta negli ultimi 20 metri"

“Il Parma ha bisogno di un punto per salvarsi, il Napoli con la vittoria contro il Genoa avrebbe potuto giocare in maniera più serena mentre al Tardini ora sarà una battaglia. Sono stato anche io critico in merito ad alcune prestazioni del Napoli, ma siamo in testa alla classifica e - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - speriamo di poter conquistare qualcosa di importante. Cambio Raspadori-Billing? Non sono stato d'accordo con questa scelta, e l'ho detto mentre il cambio veniva effettuato. Raspadori è l'unico azzurro che prova a trovare la porta negli ultimi venti metri e guarda caso uscito lui il Napoli ha subito la rete del pari.

Non voglio dire che Conte abbia sbagliato ma per me quella sostituzione non andava fatta. Credo che se la partita fosse continuata ancora sul risultato di 2-1, avrebbe tolto un altro centrocampista per Mazzocchi: è la filosofia di gioco di Conte che tende a difendere il risultato anche quando risicato. Campionato avvincente senza dubbio, soprattutto dopo domenica scorsa con la frenata del Napoli contro il Genoa: in caso di vittoria degli azzurri, la storia sarebbe stata quasi chiusa. Purtroppo il Napoli di quest’anno ci porta sempre a vincere gare sofferte. Possibile che non ci sia una partita che possa esser vissuta senza patemi? Possibile che non ci sia una gara in cui pensi di vincere 3-0 e succede proprio questo? Il Napoli ha la seconda miglior difesa d'Europa, ha uno dei migliori centrocampi in Italia, abbiamo un attaccante da 6,5mln di euro a stagione. Questo Napoli è squadra attrezzata per lottare fino in fondo per lo scudetto, ed è stata costruita per questo obiettivo! Chi dice il contrario, ovvero che ci sia in atto un prodigio, non dice il vero. La settimana scorsa ho detto che non deve più importarci del bel gioco, ora bisogna andare in campo e vincere le partite, cosa che col Genoa non è successa”.