Bruscolotti incensa Kim: "Chiamatelo pure pal 'e fierr', come me!"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen resterà per un po' in panchina, come gli altri, poi troverà anche il suo spazio. Determinati momenti non puoi trasformarli, una squadra che viaggia a questo livello non puoi toccarla, non puoi interromperla. Non cominciamo a dire che siamo stanchi o cose del genere, tra un mese c'è la sosta e Spalletti farà turnover. Tutti troveranno spazio. Kim? Sono rimasto impressionato. Chiamatelo pure pal 'e fierr come chiamavano me".