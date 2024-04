Bruscolotti: “Napoli allo sbando, l'orgoglio dove sta? Perché Ostigard non gioca?"

"Quando uno dà l’anima in campo non c’è mai nulla da recriminare".

Il capitano storico del Napoli Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Errori imperdonabili contro l’Atalanata. Ostigard perché non gioca? Dall’esterno certe dinamiche non si conoscono, le scelte dipende dall’allenatore che lo vede tutti i giorni. Vedere Juan Jesus e Rrhamani che giocano così male ti fa capire che Ostigard e Natan sono peggio. Se lo spettacolo è questo viene spontaneo pensare gli altri in panchina sono molto peggio?

Il Napoli è una squadra allo sbando. L’orgoglio dove sta? Quando uno dà l’anima in campo non c’è mai nulla da recriminare. Contro l’Atalanta abbiamo visto delle cose oscene. Il rispetto per i tifosi dov’è? I giocatori non hanno fatto il loro dovere, non l’ho visto proprio in campo contro l’Atalanta”.