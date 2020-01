Bruscolotti: "Non tutti hanno la tempra ed il carattere per affrontare certe situazioni"

L'ex capitano storico del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato a Canale 21 dopo la sconfitta rimediata ai danni della Fiorentina: "Vedo tanta confusione, forse dipende dalla paura e dalla preoccupazione del momento. Mi sono trovato in annate del genere, immagino cosa significa vivere momenti del genere e non tutti i giocatori hanno la tempra ed il carattere per affrontare certe situazioni. Anche la rottura col pubblico pesa perché loro sono preoccupati, tanti non riescono a tapparsi le orecchie e paga tutto questo in un'annata particolare"