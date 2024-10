Bruscolotti pazzo di Buongiorno: "Dategli la fascia di capitano e pure lo scettro!"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, in diretta dall’evento organizzato per Diego Armando Maradona, ‘Per sempre Diego’: “Per Diego ci sarò sempre, oggi siamo qui a ricordarlo sempre perché la sua figura resta sempre viva. Dalma e Giannina? Ricordo che quando nacque Dalmita me la portò a conoscere, io scattai una foto con la Polaroid. Non trovavamo più la foto in giro in casa, stemmo un po’ di tempo a cercarla. Tutta la stampa mi chiedeva quella foto, ero in apprensione. Poi spostammo il divano e trovammo la foto e scaricai quella tensione. Poi lui mi tranquillizzò e mi disse ‘Ma quale sarebbe stato il problema?’.

Il Napoli di Conte? Abbiamo un allenatore che è molto chiaro, qualsiasi dubbio possa nascere lui lo risolve. Ha detto che ci saranno partite dove bisognerà soffrire, ma per vincere ci vuole la concretezza e non lo spettacolo. Oggi le squadre piccole non sono quelle dei tempi miei, oggi le piccole vanno affrontate col piglio giusto altrimenti si va in difficoltà. A Buongiorno devono dargli lo scettro ed anche la fascia di capitano. Da persona coerente ha detto che quando non ci sarà più Di Lorenzo magari la accetterebbe. Lui abbina il vecchio difensore a quello moderno, non ti lascia spazi e poi gioca d’anticipo e partecipa anche al gioco. Anche Rrahmani ha bisogno di uno di una certa levatura, si sente più sicuro ed anche lui sta facendo prestazioni importanti. In un reparto avere un riferimento come Buongiorno è importante. Koulibaly è uscito fuori perchè al suo fianco c’era Albiol, ricordo che appena arrivò già volevano rispedirlo indietro”.