Udinese, Runjaic a Dazn: "Napoli da Scudetto, ha meritato la vittoria"

Queste le parole del tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 1-3 della sua squadra contro il Napoli di Antonio Conte tra le mura amiche del Bluenergy Stadium di Udine, match valido per la 16° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Un grande primo tempo dove avete messo in difficoltà il Napoli. Nel secondo vi siete un po’ abbassati e avete subito la reazione dei partenopei. Possiamo però dire che l’Udinese resta una squadra difficile da battere per tutti? “Si, il primo tempo è stato molto fisico. Poi abbiamo subito l’uscita dal campo di Lovric che per noi è un giocatore molto importante. Nel secondo tempo il Napoli ha aumentato il proprio livello di qualità e credo che loro siano tra le favorite per lo scudetto e hanno meritato la vittoria”.

Come sta Lovric? Avete diversi infortunati e sicuramente questa non è una buona notizia “Sicuramente ci è mancato quando è uscito dal campo. Domani faremo i controlli ma gli infortuni possono capitare. Noi cerchiamo di giocare forte e di prepararci al meglio ma queste cose possono capitare”.

Quando sarà pronto per giocare dall’inizio Alexis Sanchez? “Non posso rispondere in maniera certa ma bisogna andare con calma. Già oggi era importante averlo in panchina ma questa gara non è era la migliore per fargli rivedere il campo”.

Su Lucca, invece, come valuta la sua prestazione? Oggi ha avuto degli avversari ostici e forse i palloni lunghi per lui non erano semplici da gestire “Esatto. Non era una gara semplice per lui. Sono molto contento di averlo, mi piace molto la sua personalità e fa parte anche del suo ruolo doversela vedere con difensori così forti come quelli del Napoli”.