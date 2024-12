Behrami: “Scudetto? Atalanta minaccia reale, ma Napoli più continuo. Con Conte niente cali"

L'ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha parlato ai microfoni di Dazn della lotta scudetto: "L’Atalanta sta facendo cose straordinarie, ma per continuità vedo più il Napoli. Conte non permetterà nessun calo di tensione, l’Atalanta è una minaccia reale, ma alla lunga penso che verrà fuori da una parte il DNA di un allenatore e dall’altra dell’Inter che sappiamo quanti giocatori ha da mentalità vincente.

Le coppe sono fattori da mettere in conto? Sicuramente, poi Conte concede un passo falso, il secondo no. A Udine si è vista la reazione della squadra. Ha fatto capire anche la sua idea: avere dei rinforzi a gennaio. Cambiando undici giocatori in Coppa Italia ha voluto un po’ ribadire che il livello di quelli che in questo momento non stanno giocando non è come quello degli undici titolari. Questo modo di aggredire continuamente le situazioni lo porterà a lottare fino alla fine per il titolo”.