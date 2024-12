Tre punti per ripartire

vedi letture

Un secondo tempo importante per il Napoli

Serviva come l’aria questa vittoria, serviva per evitare polemiche e chiacchiere di ogni genere. Il Napoli parte bene ma non riesce a buttarla dentro. Neres sembra in palla ma neanche lui riesce a creare la palla giusta per passare. Sembra un Napoli non motivato, poco convinto e senza molte idee tattiche. Doveri si inventa un bel rigore contro. Tiro da fuori Lobotka la prende sul braccio ma attaccato al corpo. Nessun aiuto dal Var e penalty che Thauvin prima se lo fa parare da Meret poi insacca.

Il Napoli sparisce, a centrocampo non riusciamo a gestire le giocate e in attacco Lukaku prova ad imbucare Neres ma Sava lo anticipa. La ripresa parte con il Napoli che pareggia subito grande palla di McTominay che serve al bacio Lukaku che la difende e batte il portiere bianconero. La gara è bruttina il Napoli spinge maggiormente ma sembra sempre con poche idee. Neres e Olivera sono in palla e dal loro lato nasce sempre qualcosa. Il brasiliano si inventa proprio lui il gol con caparbietà e con l’aiuto di Giannetti che fa autogol. Il Napoli libero di mente trova il terzo gol con Anguissa che lanciato a rete batte ancora Sava. Serviva una vittoria, serviva per ripartire, serviva per rialzare la testa, serviva per rimanere in scia di un Atalanta un po’ aiutata dagli arbitri.