Rileggi live Primavera, Napoli-Cosenza 3-1 (Ballabile 7', Ragone 41', Raggioli 68', Gioielli 83'): nona vittoria di fila per gli azzurrini!

16:18 - NON SI FERMA PIÙ IL NAPOLI PRIMAVERA DI MISTER ROCCO, BATTUTO ANCHE IL COSENZA PER 3-1! NONA VITTORIA DI FILA E CORSA A 2 CON IL FROSINONE IN CLASSIFICA. NONOSTANTE IL PARI (1-1) ALL'INTERVALLO, IL SECONDO TEMPO È DOMINATO DAI GIOVANISSIMI AZZURRI CHE DILAGANO NEL FINALE. IL PROSSIMO IMPEGNO SARÀ IL PROSSIMO SABATO A CROTONE.

94' - FINISCE LA GARA!

90' - Assegnati 4' di recupero!

85' - Sostituzioni nelle fila del Napoli: fuori Colella, De Chiara e Raggioli, dentro Di Martino, Borrelli e Pinzolo.

83' - GOOOOL DEL NAPOLI, TRIS AZZURRINO! Progressione prepotente di Ballabile sulla fascia destra, l'esterno supera 3 avversari e serve il perfetto inserimento di Gioielli che aggancia e calcia subito, De Francheschi la sporca ma la palla gonfia la rete!

82' - Corner in favore del Cosenza che spinge

80' - Fuori Borriello e dentro Garofalo nel Napoli.

79' - A breve le prime sostituzioni nelle fila azzurre

73' - Ci prova il Cosenza ma il Napoli respinge l'attacco guidato da Ragone.

68' - GOOOOL DEL NAPOLI, AZZURRINI DI NUOVO IN VANTAGGIO! Azione lavorata del Napoli, Ballabile spacca di nuovo in due la difesa del Cosenza e allarga verso Malassomma, il destro dell'esterno è parato da De Francheschi. Sulla respinta il Cosenza non riesce a respinere il pallone e Raggioli è il più veloce a sporcarla quanto basta per superare il portiere!

62' - Adesso il Napoli attacca a pieno organico!

59' - Coast to coast di Ballabile che spacca in due la difesa avversaria, il pallone servito a Raggioli è però lungo.

55' - OCCASIONE NAPOLI! Ballabile parte in contropiede e arriva tutto solo davanti al portiere, il suo sinistro viene ipnotizzato da De Francheschi che si rifugia in corner

53' - Sinistro ancora pericoloso di De Chiara che da posizione defilata prova un tiro a giro molto pericoloso!

49' - Corner per gli azzurrini

46' - Il Napoli parte all'attacco.

15:29 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

15.17 - TERMINA IL PRIMO TEMPO A CERCOLA: RISULTATO DI 1-1.

45' - Concesso 1' di recupero!

41' - GOL DEL COSENZA! Schema ben riuscito da calcio d'angolo per gli ospiti che battono velocemente e colgono di sorpresa il Napoli: il destro di Ragone servito al limite dell'area è potentissimo e batte Turi

36' - Sinistro di Perricci che viene sporcato da Esposito e Turi facilmente blocca.

22' - Sinistro di De Chiara che finisce fuori di poco.

21' - Possesso palla per gli uomini di mister Rocco, il Napoli gestisce la forte pressione del Cosenza.

18' - Il Cosenza è cresciuto e ha reagito nonostante lo svantaggio iniziale: i giovani in casacca rosso blu provano a pareggiare i conti aumentando il ritmo offensivo.

13' - Pericoloso il Cosenza che da un calcio di punizione dalla destra va vicino al pari: Turi non la blocca ed esce a vuoto e per sua fortuna la palla esce di poco a lato.

8' - GOL DEL NAPOLI! Pronti via ed il Napoli passa subito in vantaggio, la rete è siglata da Ernesto Ballabile! L'assist di Borriello e precisissimo e l'esterno azzurro non sbaglia il sinistro preciso nell'angolino!

14.30 - Inizia la partita!

14.28 - Ingresso in campo per il Napoli e per il Cosenza.

14.25 - Terminata la fase di riscaldamento delle due squadre, tutto pronto per il fischio d'inizio

14.10 - Le formazioni ufficiali della gara:



NAPOLI: Turi, Colella, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Ballabile, Borriello. A disposizione: Petrone, Di Martino, Distratto F., Garofalo, Borrelli, Cimmaruta, Popovic, Pinzolo, Distratto D., Stasi, Avvisati, Zago. All. Dario Rocco.

COSENZA: De Franceschi, Cioffredi, Barone, Petrucci, Touadi, Gyamfi, Silvestri, Delicato, Roseti, Ragone, Perricci. A disposizione: Baldi, Lanzillotta, Bonofiglio, Riga, Lombardi, Machi, Colasurdo, De Luca, Marini. All. Nicola Belmonte

12.50 - I convocati di Mister Rocco: AVVISATI; BALLABILE; BORRELLI; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D'ANGELO; DE CHIARA; DI MARTINO; DISTRATTO F.; DISTRATTO D.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GIOIELLI; MALASOMMA; PETRONE; PINZOLO; POPOVIC; RAGGIOLI; STASI; TURI; ZAGO.

Oggi, alle 14:30, il Napoli Primavera affronterà il Cosenza nell'undicesima giornata del campionato di Primavera 2. Gli azzurrini arrivano a questa sfida con il morale altissimo, forti di otto vittorie consecutive che li hanno proiettati ad un solido secondo posto in classifica. La rosa di mister Rocco ha mostrato una crescita costante nelle ultime settimane e vuole continuare la striscia positiva per consolidarsi tra le squadre di vertice del torneo. Dall’altra parte, il Cosenza si trova in una situazione decisamente diversa. I rossoblu, infatti, non hanno ancora dimostrato continuità di risultati in questo campionato e provengono da 4 sconfitte consecutive. La partita si prospetta interessante: il Napoli, in piena fiducia, cercherà di sfruttare il fattore campo e la buona forma recente, mentre il Cosenza tenterà di ottenere un successo in trasferta che manca da fine ottobre. Sarà un test importante per entrambe le squadre.

