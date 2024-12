Podcast Così non va, che fatica attacco e linea alta: Conte ora deve cambiare

No, così non va. Il Napoli cade per la seconda volta in quattro giorni contro la Lazio in una partita che ha fatto emergere tutti i limiti offensivi che noi vi abbiamo raccontato anche quando le cose andavano per il meglio. C'è bisogno di una maggiore produzione offensiva se si vuole rimanere ai vertici della classifica.

