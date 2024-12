Podcast Svolta rinnovi: Napoli vicino a blindare due titolarissimi di Conte

vedi letture

Svolta rinnovi in casa Napoli. Negli ultimi giorni sono stati mossi dei passi in avanti importanti per Khvicha Kvaratskhelia. Oggi, invece, è stata la volta di Alex Meret, il cui agente Federico Pastorello ha incontrato la dirigenza azzurra per provare a chiudere il discorso.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.