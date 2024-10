Bruscolotti punge Juan Jesus: “Pure noi non ci sentiamo sicuri quando lui gioca”

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Canale 21 il tentativo di furto subito da Juan Jesus e il suo sfogo sui social: "Pure noi non ci sentivamo sicuri quando giocava Juan Jesus. Vi dava senso di sicurezza quando era in campo? Nelle altre città dove c'è criminalità che bisogna dire allora? Parliamo di Milano, per esempio".