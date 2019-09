Bruscolotti ricorda: "Col Cagliari come la nostra sconfitta col Perugia, facemmo 50 tiri..."

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato a Canale 21: "Capisco l'amarezza e lo stato d'animo, ma invito tutti a non arrivare alle critiche. Partite del genere le ho vissute. Ricordo la famosa Napoli-Perugia con un'autorete, anche se fu una gara diversa, dopo il gol subito e fino alla fine abbiamo sbagliato 50 gol. Sono le classiche partite in cui la porta è stregata".