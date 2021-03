Bruscolotti sulla partenza dal basso: "Regalare gol come contro il Sassuolo è follia"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. “Il Napoli non potrà permettersi certi errori fatti contro il Bologna nelle prossime sfide perchè sono match fondamentali per il prosieguo stagionale e bisognerà prestare molta attenzione. Si intravede un po' di luce dato che Osimhen sembra recuperato, così come Mertens che piano piano sta tornando quello di prima. Insigne, sta dimostrando di essere un gran capitano e sta trascinando la squadra azzurra con grandi prestazioni e gol. Mi è piaciuto tantissimo anche dopo lo sfogo di Sassuolo, ha chiesto scusa ai compagni.

SULLA PARTENZA DAL BASSO: Ai miei tempi si giocava proprio un altro calcio. Regalare goal come quello contro il Sassuolo a trenta secondi dalla fine è una vera e propria follia per me”.