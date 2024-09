Bruscolotti svela: “Mi sono incavolato per un motivo durante la gara con la Juve”

vedi letture

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli e opinionista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli e opinionista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Le parole di Conte mi hanno emozionato, bello sentire queste parole da un uomo di calcio come lui. Essere ricordato da una persona come lui fa un certo effetto. Modulo col Palermo? Verrà riproposta la difesa a 4, credo bisogni sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori. Con la Juventus mi sono un incavolato quando ho visto i nostri attaccanti fare i difensori, devono stare davanti e cercarsi l’occasione per fare gol”.