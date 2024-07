Bucchi: "Chiesa o Raspadori? Scelgo Jack per quattro motivi"

Cristian Bucchi, ex calciatore azzurro ed oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero nel corso di Napoli Magazine Live: "Gol di Kvaratskhelia contro l'Egnatia? I suoi problemi, che problemi non sono, non sono in campo. Ha fatto solo delle giuste richieste per l'ingaggio, ci sta tutto. Dopo il rinnovo di Osimhen si aspettava un riconoscimento, ma non ha mai smesso di impegnarsi anche l'anno scorso. E' un grande professionista ed è contento per l'arrivo di Conte.

Chiesa o Raspadori? lo scelgo Raspadori: per l'età, perchè ha voluto fortemente il Napoli, perchè può ricoprire più ruoli e perchè ha avuto meno problemi fisici di Chiesa. Non vedo perchè dovrebbe andare via dal Napoli. Simeone? Dipende dall'allenatore, nessuno meglio di Conte saprà fare queste valutazioni. Detto questo Simeone lotta anche quando gioca poco, lo terrei tutta la vita. Andrà però capita anche la sua volontà e quella di Conte. Gilmour? L'ho visto in allenamento in Inghilterra, sarebbe un acquisto straordinario per il centrocampo del Napoli".