Bucchioni: "A Napoli è tutti contro tutti, esonero Ancelotti non è soluzione"

Momento complicato, come se ne esce? A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista, per parlare delle ultime vicende di casa Napoli: “A Napoli è un tutti contro tutti, non c’è solo la squadra contro l’allenatore, per questo il problema non si risolve esonerando Ancelotti. Che poi non sarà riconfermato di sembra ovvio, ma prendere un traghettatore non so a quanto possa servire oggi".

DA SARRI AD ANCELOTTI - "Che sarebbe stato complicato, lo sapevamo dal primo giorno dell’arrivo di Ancelotti perché la squadra era abituata al lavoro di Sarri e col suo addio è finito un ciclo, ecco perché invocavamo un altro tipo di mercato”