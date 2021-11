Bucchioni: "Allegri da esonero, ma Juve è sua prigioniera: cacciarlo costerebbe 72mln"

Sulle colonne del quotidiano 'Il Tirreno' editoriale a firma di Enzo Bucchioni sulla Juventus, squadra che ha perso le ultime 2 gare di campionato e ha conquistato solo 15 punti nelle prime 11 giornate: "Se volete lo dico sottovoce per non disturbare il manovratore, ma tenetevi comunque forte: Allegri andrebbe esonerato. In genere nel calcio usa così quando una squadra è senza gioco, senza personalità, senza carattere e rende notevolmente al di sotto delle sue potenzialità. La Juventus è tutto questo. Tanto per andare al sodo, a novembre ha già perso lo scudetto e non mi sembra roba da poco. Lo so benissimo che la mia è una richiesta di esonero virtuale, dal sapore di provocazione. So pure che anche volendo l’allenatore non può essere toccato, ma proprio questo fa capire quanto sia debole, confusa e mal gestita la società bianconera in questo suo triste fine ciclo dopo nove anni straordinari. Oggi la Juventus è prigioniera di Allegri. Ha un contratto per quattro stagioni, guadagna nove milioni netti e se facciamo due conti, cacciarlo costerebbe alla Signora la cifra complessiva di 72 milioni di euro".