Bucchioni: "Dybala ideale per Napoli e Spalletti. L'Inter non gli garantisce il posto"

"Dybala, se vuole rilanciarsi, una piazza meglio di Napoli non la trova".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "La tentazione Dybala è molto forte per De Laurentiis. Quale colpo sarebbe più attrattivo dal punto dell’immagine e tecnico se non l’argentino? Lo spero anche per Dybala, che se vuole rilanciarsi, una piazza meglio di Napoli non la trova. Tanti argentini hanno fatto la storia di questo club, Dybala potrebbe riallacciarsi a questi e anche al piano tecnico di Spalletti che sarebbe l’ideale per lui. Con i soldi intascati dalla cessione di Koulibaly e l’ingaggio risparmiato per il difensore è un’operazione fattibilissima. Penso che De Laurentiis chiuso nell’albergo di Dimaro sta pensando proprio a questo. L’Inter si è mossa con largo anticipo per Dybala, ma col tempo questa idea si è un po’ sfilacciata e nel frattempo sono arrivati Roma e Napoli, ma i giallorossi non giocano la Champions. Se c’è stata questa telefonata con Spalletti, che credo sia reale, sicuramente il tecnico gli avrà spiegato cosa rappresenta Napoli e che il posto da titolarissimo è per lui. L’Inter invece non garantisce a Dybala il posto da titolare, ma è costretto ad entrare in una turnazione che l’ha penalizzato tantissimo alla Juventus quando arrivò Ronaldo”.