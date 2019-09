Bucchioni: "Il Napoli ora sfrutti il calendario, a Lecce con la stessa mentalità del Liverpool"

A Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Credo che siano due le componenti che abbiano portato un equilibrio ritrovato, la ritrovata condizione di giocatori come Koulibaly e il modulo, il 4-2-3-1, se non stai bene mostri tutti i tuoi limiti in quanto hai una difesa poco protetta e una squadra troppo lunga. Ancelotti da persona intelligente ha corretto l'assetto in campo tornando al 4-4-1-1. C'è maggiore equilibrio con giocatori sugli esterni che fanno la doppia fase, se hai coperto meglio il campo, il Napoli ha trovato l'equilibrio senza perdere nulla in fase offensiva.



Lecce? Sono tutti step di crescita per capire se il Napoli è un gruppo pronto.Tecnicamente direi di si ma mentalmente gli azzurri hanno sempre mostrato dei limiti, se sei una grande squadra domenica vai a Lecce con la stessa mentalità e la stessa concentrazione di martedi e fai la stessa partita che hai fatto contro il Liverpool. La Juventus molti campionati li ha vinti in questo modo, vincendo partite che sembrano scontate ma in realtà non lo sono. Il Napoli deve andare a Lecce dimostrando di essere pronto dal punto di vista tattico e mentale.



Calendario azzurro favorevole? Queste partite il Napoli le deve vincere tutte, ha un grande organico che consente anche il turnover, ha scoperto giocatori come Elmas e Di Lorenzo. A Lecce devi andare con la voglia e la mentalità di vincerle tutte approfittando del calendario di Inter e Juventus"