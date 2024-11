Bucchioni: "Lukaku è stato celebrato troppo, da lui va preteso molto di più"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-3°tempo è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Abbiamo avuto grandi arbitri che hanno fatto la storia del calcio mondiale, al momento faccio fatica a trovare qualcuno con quella personalità. Complessivamente c’è una scarsa personalità e quell’uso del VAR non è sempre razionale. Bisogna sperare. Non ho mai pensato ai complotti, ma la qualità non la puoi comprare né trovare all’improvviso. Di Paolo è uno dei varisti migliori, speriamo di non dover parlare di arbitri domenica sera.

Napoli-Atalanta? Esci più forte solo con il lavoro, non puoi concedere contropiedi all’Atalanta è mancata compattezza che puoi ritrovare se questa squadra ne ha voglia e la voglia l’abbiamo vista. Fa male, una sconfitta che brucia, ma aiuta a crescere e l’ha capito anche Conte che, altrimenti, avrebbe reagito in maniera diversa. La serenità di Conte ci fa dire che lui è contento di ciò che sta facendo a Napoli.

Bisogna lavorare a partire dall’attacco, Lukaku è stato celebrato troppo, bisogna pretendere molto di più, la fluidità in zona offensiva manca. Devono crescere un po’ tutti, la squadra è al 70%, in costruzione, devono uscire ancora le qualità dei singoli, oltre al gioco che va affinato. Mi aspetto di più anche da Kvara che sembra un po’ timido. Se funzionano loro, e l’abbiamo visto contro il Milan, crescono anche i meccanismi. Domenica avranno degli stimoli enormi, parlare di sfida scudetto non è sbagliato. Il Milan ha giocato così, in una squadra straordinaria, con l’idea di farsi valere e quel Milan moscio si è trasformato. Le motivazioni sono fondamentali. E domenica, per il Napoli, deve essere così. Il Milan ha svoltato con la partita contro il Real? Non lo so. L’aveva già fatta nel derby una partita di questo livello".