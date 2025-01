Bucciantini: "Lukaku si stava allontanando da Napoli e dai napoletani, ora è tornato"

vedi letture

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è forte, ha una libertà che gli arriva dalla forza e dalla consapevolezza. La forza di Agroppi gli arrivava dalla terra, era un livornese e i livornesi non si possono contenere. Il Napoli ha finito bene il 2024 perchè nelle ultime partite ha trovato conferme ed ha fatto passi avanti. Prima quando andava in svantaggio aveva problemi a reagire, ora non è più così.

Lukaku ha reagito ad un primo tempo che lo stava allontanando da Napoli e dai napoletani. Nel secondo tempo della gara col Venezia è tornato anche lui. Negli ultimi anni la gara con la Fiorentina è sempre stato difficile. La Fiorentina di Palladino gestisce bene il ritmo della partita, ma è una squadra che ha meno intensità di quella di Italiano. La partita con la Juve gli ha permesso di finire al meglio il 2024.

Chiesa? Sarebbe un grandissimo acquisto per il Napoli, fa bene entrambe le fasi di gioco. Peccato che dopo il suo infortunio non è più tornato quello di prima, perchè prima era immarcabile”.