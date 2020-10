Bucciantini: "Protocollo come una barca nella tempesta. Proporrei 3 bolle per il calcio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e scrittore Marco Bucciantini: "Ronaldo ha violato il protocollo per andare in nazionale, le violazioni della legge sono tutte uguali. Questi impegni delle nazionali andavano assolutamente evitati, si potevano giocare solo le gare di qualificazione ai Mondiali e non la Nations League. L’Nba ci ha dimostrato cosa significa vivere in vera ‘bolla’, ossia vivere totalmente distanti da tutto e da tutti per tanti mesi. Nel calcio invece è diverso, se chiama la nazionale si va, come ha fatto Ronaldo. Quest’anno il calcio andava vissuto su varie bolle, 3 mesi per il campionato con solo 20 partite, poi dopo un mese di pausa un’altra bolla per le coppe europee, ed infine un’ultima per gli Europei. Questa sarebbe una buona soluzione per tenere in piedi tutto il calcio".

Su Juve-Napoli: "Aspetto la decisione del Giudice Sportivo per rafforzare il protocollo. Dal Napoli avrei preteso una dichiarazione ufficiale per spiegare bene la sua posizione a tutti gli italiani. Il protocollo non è intoccabile, è una barca che si trova a navigare in un mare in tempesta dove ogni giorno cambia il vento e bisogna cambiare il tipo di vele. Dobbiamo avere l’umiltà di stabilire un tavolo permanente per modificare questo protocollo ogni volta che ce ne sia bisogno. Se questo caso ci riesce a capire che il protocollo va aggiornato vinciamo tutti, vincendo 3-0 a tavolino non ci ha guadagnato nessuno".