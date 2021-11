Bucciantini su Osimhen: "Il suo infortunio è la notizia del campionato, aveva spostato gli equilibri"

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo il Martedì', in onda su Canale 8: “La soglia del dolore di Osimhen che è molto distante dalla nostra, se era per lui continuava a giocare. Il suo infortunio è la notizia del campionato, aveva spostato gli equilibri del campionato. Non aveva tolto nullo al Napoli, ma aggiunto forza, interpretazione e qualità. Adesso il Napoli deve guardarsi introno e chiedere i gol a Insigne e Lozano, che hanno cambiato il modo di attaccare. Mi è piaciuto che oggi in conferenza Spalletti ha subito incluso Petagna, facendo capire che ora il nove è lui. A gennaio Osimhen si allenerà sodo a Napoli. Avevi fatto già il conto di perderlo fino al 5 febbraio, ora lo ritroverai per lo stesso periodo in condizioni migliori rispetto a quelle che avrebbe avuto giocando la Coppa d'Africa all'equatore".