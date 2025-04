Buongiorno pazzo del nostro cibo: "Pizza provata ovunque, mi piacciono anche graffe e babà"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è il protagonista dell'ultimo episodio del Q&A di Betsson Sport.

Rapporto con Napoli: piatto preferito? "Ho provato la pizza ovunque! La mia preferita è salsiccia e patate. Anche pasta e patate con provola è buonissima".

E per i dolci? "Mi piacciono le graffe e i babà, anche se li mangio poco per via degli allenamenti. Quando posso, mi fa piacere fermarmi a fare foto o autografi con i tifosi. Amo passeggiare per la città, specialmente sul lungomare".

Hai imparato qualche parola in napoletano? "Sì, addirittura alcuni proverbi! Tipo: 'A' Pullecenella 'o vedono sulo quanno va 'ncarrozza', 'Cchiù nera ra mezanotte nun po' venì', 'Amma fatica' (che è il nostro motto) e 'Dicette 'o pappice vicino a' noce, ramm' o tiemp' ca te sportose'. Ovviamente ne conosco anche il significato!".