Cabrini non crede nella rimonta della Juve: “Solo il Napoli può perdere questo Scudetto”

La Juventus può essere l'anti-Napoli? "La Juve non può essere l'anti-Napoli perché ha troppi punti di differenza in classifica. Questo Scudetto può perderlo solo il Napoli, quella di Spalletti è la squadra più completa oggi".

"Solo il Napoli può perdere questo Scudetto. Ho la Juve nel cuore e tornerei volentieri come dirigente". L'ex calciatore Antonio Cabrini , intervenuto durante la trasmissione di TMW Radio 'Guelfi e Ghibellini', ha commentato l'attualità del calcio italiano e l'inizio del Mondiale in Qatar.

Cristiano Ronaldo alla Juve è stato un bene o un male?

"L'acquisto di Ronaldo è stato la sua fortuna economica. Ci ha guadagnato più lui della Juve, ma ciò non toglie che in campo abbia fatto bene".

Tornerebbe alla Juventus come dirigente?

"Mi piacerebbe tantissimo diventare un dirigente della Juventus. Tornerei a piedi sia perché l'azienda Juve è un'azienda seria sia perché è pronta al salto di qualità e poi perché ho la Juve nel cuore".

Domani parte il Mondiale in Qatar: cosa ne pensa?

"Questo Mondiale è diverso dagli altri per la tempistica e per dove si gioca. Nel calcio comanda l'economia, è sempre stato cosi e questo Mondiale di calcio, come altri, rientra proprio in questo parametro".