Cagliari, Mazzarri: “L’infortunio dell’arbitro ci ha scombussolato. Reagito da squadra”

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 conquistato in casa dell’Empoli.

Come va analizzato questo pareggio?

"Siamo partiti bene, fino a quando si è fatto male l'arbitro. Lo stop dovuto all'infortunio dell'arbitro ha interrotto un buon momento per noi. Anche l'infortunio di Lovato ci ha scombussolato un po', e anzi, il primo tempo è andata bene che sia finito così perché nel finale del primo tempo l'Empoli poteva fare più gol. La ripresa è stata quasi un monologo nostro e avremmo meritato la vittoria. Bravo il loro portiere un po' di sfortuna su un'occasione. Per come abbiamo finito potevamo anche vincere, ma se si guarda la partita nel complesso va bene anche il pari. Abbiamo reagito da squadra".

Il cambio di ruolo di Dalbert ha inciso positivamente sulle dinamiche della squadra?

"Anche prima dei cambi avevo visto Gaston sacrificato da punta e l'ho messo i verticale con Joao. Ho messo anche Dalbert nel ruolo che ha sempre giocato e ha fatto una grande partita. Sta bene e può giocare in tanti ruoli".

Quanto è importante il ritorno di Pavoletti?

"Pavo era infortunato, ma soprattutto quando giochiamo in modo avvolgente può fare la differenza. Dentro l'area è micidiale e consente a Joao Pedro di avere più spazio. I cambi hanno dato la svolta, anche Keita e Baselli".