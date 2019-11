Cagliari, Rog: "Dispiace per il Napoli, ma si riprenderà con i suoi campioni"

Il centrocampista del Cagliari Marko Rog è intervenuto in zona mista, ai microfoni di TMW, al termine del match vinto largamente contro la Fiorentina. Queste le sue parole sul momento del Napoli: "Mi dispiace per loro perché ho tanti amici lì, sono sicuro che si riprenderanno tornando a fare le cose per bene come facevano negli ultimi 3-4 anni. Quando ero io al Napoli il gruppo stava bene, sono tanti campioni e sono sicuro che si riprenderanno”.