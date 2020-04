Cagni boccia Mertens alla Juve: "Ha una personalità unica, ma terrei Higuain tutta la vita"

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio in merito alla possibile ripresa del campionato: "Riaprono le aziende, il calcio lo è e deve farlo anche lei. Un minimo di rischio c'è, non puoi aspettare che tutto funzioni, altrimenti non riaprirebbe nessuno".

CONTATTI - "I giocatori che si sono ammalati, sono guariti in fretta perché hanno fisici diversi. I casi? Devi prenderti dei rischi. Io sento parlare dei contatti nel calcio, ma io ho giocato e non durano mai più di qualche secondo"

UN CALCIATORE PER LA JUVENTUS - "Io sceglierei Mertens, perché ha una personalità unica. Ma non è il centravanti che serve ai bianconeri. Terrei Higuain tutta la vita".