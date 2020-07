Cagni consiglia: "Se il Napoli lavora nell'uno contro uno diventa perfetto!"

L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando del Napoli di Gattuso: "Sarri ha detto che ha fatto 60 minuti di livello mondiale, ma io non sono d’accordo. Napoli? Gattuso in 5 mesi ha fatto un lavoro tattico adatto alla qualità dei giocatori. L’appunto che gli faccio e che se loro migliorano nell’uno contro uno, in fase difensiva, diventano perfetti. Se evitano di prendere gol nell’uno contro uno, diventano una squadra importante”