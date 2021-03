Cagni: "Il Napoli ha sempre fatto il 4-3-3 coi giocatori al completo, modulo perfetto per un motivo"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni, che ha commentato la sfida di domenica: "Il Napoli ha sempre avuto la possibilità di fare il 4-3-3 con i giocatori al completo. Ha i giocatori adatti, soprattutto gli esterni. L'importante sono i tre centrocampisti".

Sulla Juve: "Quando vai in Champions sei lento e prevedibile, non hai il ritmo alto e gli altri ce l'hanno. Calcio sofisticato? Se la pensi così non ne vieni più fuori. Si parla sempre di sistemi di gioco ma non parliamo mai di come si fanno le barriere. Ronaldo? Non sa come si fanno le barriere perché non doveva esserci lui lì. Bonucci? Non sa come si fa il ruolo tecnicamente. Prima della partita ha detto una cosa, poi in campo ha fatto totalmente altro".