Cagni: "Introduzione 5 cambi possibile soluzione. Sulla ripresa della Serie A..."

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live in merito al futuro del calcio italiano: “I cinque cambi nel corso di una partita potrebbero rappresentare una soluzione in questo periodo per provare a terminare il campionato. Servirebbe anche ad evitare infortuni dopo la lunga inattività".

ATLETI - "Mi pongo una domanda: un mese e mezzo fa la pensavamo come oggi quando è iniziato tutto. Non sapevamo ancora niente e adesso qualcosa conosciamo. Dobbiamo essere realisti, guardo i numeri e ascolto gli scienziati. Non mi sembra che i giocatori colpiti dal Covid 19 abbiano avuto problemi gravissimi e in questo mese e mezzo si potrà prendere la migliore decisione".

RIPRESA - "Se si mantengono tutte le precauzioni, si può pensare ad una ripresa. Non possiamo restare chiusi fino a giugno. Bastano 15-20 giorni per tornare a giocare, non invento nulla”.