Cagni su Osimhen: "Mi ha stupito, ha già imparato tanto"

Nel corso di 'Radio Goal', il tecnico Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Penso che Gattuso non faccia nessun dramma per la sconfitta contro il Sassuolo, è abituato. Bisogna analizzare bene la partita e trovare la soluzione. Tatticamente è stata una partita particolare, non si può dire che il Napoli non si è impegnato e non ha giocato bene, ha solo fatto errori tattici che sono stati concretizzati dal Sassuolo. La squadra di De Zerbi doveva giocare in quel modo perché gli mancavano i tre attaccanti, il Napoli deve trovare le soluzioni quando le squadre si chiudono. Negli ultimi trenta metri deve essere più ruvido, meno belle giocate e cercare palle più sporche. Il Napoli nella costruzione non pensa tanto alla fase difensiva ma solo a giocare bene, bisogna avere la forza di guardare anche dove sono gli attaccanti avversari e prevenire il contropiede.

Osimhen? E’ migliorato già in tutto, tutti pensavamo che era solo un contropiedista ma invece anche nello spazio stretto mi ha stupito. E’ chiaro che essendo ancora giovane e in un campionato come il nostro dovrà ancora imparare delle cose, ma ne ha già imparate tante, Gattuso infatti lo fa sempre giocare”.