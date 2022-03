Calaiò: “A Bergamo ecco chi farei giocare al posto di Di Lorenzo”

"Nel momento di difficoltà i giocatori di livello devono prendere in mano la squadra, sperando che dietro la difesa, che sarà inedita, tenga”.

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non c’era bisogno di aspettare l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali per capire il momento che sta vivendo il calcio italiano, era nell’aria questa brutta figura. E’ veramente un duro colpo a livello sportivo e politico, l’Italia doveva passare già il girone da prima tempo prima, non si doveva arrivare agli spareggi. Secondo me anche Mancini ci ha messo del suo nelle scelte, si può dire che si sono fatti tanti tiri senza far gol ma carta canta si è usciti con la Macedonia dopo essere usciti 4 anni fa con la Svezia. I limiti se sono visti anche all’Europeo anche se si è vinto ma con un pizzico di fortuna. E’ come quando si è vinto il Mondiale con Lippi, siamo stati fortunati nei sorteggi e non c’era un grande gioco. Almeno in quegli anni c’erano giocatori con più talento e un gruppo che ci teneva più alla Nazionale, ora tutto questo attaccamento non lo vedo. Anche le scelte sono discutibili, perché non fare giocare Scamacca che sta facendo bene e perché tenere in panchina Politano una volta che levi Berardi?

A Bergamo con Malcuit o Zanoli? Spalletti vede i giocatori giornalmente e capirà chi è più in forma. Siccome l’Atalanta gioca uomo contro uomo ed è forte fisicamente e siccome Malcuit non gioca da parecchio, preferirei Zanoli che è più reattivo è può fermare Boga. Se lo fa giocare Zanoli vuol dire che Spalletti lo vede pronto. Fino a Pasqua si potrà delineare la classifica e a Bergamo si deve provare a vincere. Se il Milan la prossima giornata vince e le altre due steccano potrebbe andare in fuga.

Mertens asso nella manica per il finale di stagione? Se vinci a Bergamo daresti un grande segnale, ci si deve affidare a Dries. Dobbiamo augurarci che sia in vena di giocate, con l’aiuto di Zielinski. Nel momento di difficoltà i giocatori di livello devono prendere in mano la squadra, sperando che dietro la difesa, che sarà inedita, tenga”.