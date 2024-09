Calaiò dopo la visita a Castel Volturno: "Lukaku è già leader, richiamava tutti in allenamento"

Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, è stato in visita da Antonio Conte a Castel Volturno e ha raccontato l'incontro a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto Conte sereno, viene da una vittoria e quando vinci è così. Si è allenato con pochi giocatori più i Primavera. Ho visto sereno anche Lukaku, l'ho visto leader, già richiamava tutti. Lo vedo bello pimpante. Anche Neres si stava allenando bene. Allenamenti di alta intensità, stanno facendo le doppie sedute.

Il Napoli ha una rosa per giocare anche a quattro dietro, magari col 4-3-3 degli ultimi anni. Conte in passato ha fatto la difesa a quattro, la conosce. Gli esterni che ha il Napoli al momento magari non sono in gran forma, per cui Conte si potrebbe affidare a tre centrocampisti, anche perché sarebbe un peccato lasciare fuori due tra Lobotka, Anguissa, Gilmour e McTominay. Ma questo potrebbe accadere al massimo dopo la seconda sosta".