Calaiò: "Kvara mi ricorda Maradona, è il miglior talento che il Napoli ha avuto dopo Diego”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.



Il Napoli può puntare alla doppietta scudetto-Champions?

"Lo scudetto credo sia già nelle mani della formazione partenopea, dovrebbero sparire dal campo per perdere questo campionato, ma la squadra ha dimostrato di avere la maturità e la fame adatta a vincere ogni gara. Alle spalle del Napoli c'è il niente, ha stracciato il campionato sotto ogni fronte, tecnica, testa, costruzione della rosa, su tutto davvero. E in Champions dovrà provare ad arrivare fino in fondo, ricordo che il Porto nella stagione 2003-2004 la vinse da non favorita: il sorteggio non è stato proibitivo, e se gira bene la finale può centrarla per poi giocarsela senza aver nulla da perdere. Anche se comunque dopo 30 anni anche lo scudetto può bastare".

Trenta anni fa Maradona, ora Kvaratskhelia: sono davvero paragonabili i due?

"Il calcio negli anni è cambiato, prima era lento e tecnico mentre ora è veloce e fisico, ci sono anche nuove tecnologie. Maradona è il migliore al mondo, ma Kvaratskhelia mi entusiasma e mi ricorda molto El Pibe de Oro nei movimenti: sicuramente, proprio dopo Maradona, è il miglior talento che il Napoli ha avuto".