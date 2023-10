Calamai: "Napoli andrà avanti con ADL che farà tre ruoli, pure l'allenatore"

Se questo scenario particolare regge il Napoli può ancora vincere lo scudetto

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "Il presidente De Laurentiis dopo tante critiche merita un applauso. Ha utilizzato la sosta per riprendersi il Napoli. Lo ha fatto dopo aver pensato a Conte, dopo aver valutato Tudor, dopo essersi confrontato con Garcia e dopo aver confessato la squadra. La scelta finale è stata quella di evitare rivoluzioni. Che si sarebbero portate dietro tanti interrogativi e che sarebbero costate tanti soldi. De Laurentiis non ama pagare figure che non producono valore come un tecnico esonerato.

La sensazione è che, alla fine, il Napoli andrà avanti con il un proprietario che svolgerà tre funzioni: Presidente, allenatore e uomo di riferimento per il gruppo. Di solito nel calcio questa è una tattica suicida. Ma se è limitata a otto mesi può funzionare. A Verona la squadra partenopea ha dato segnali di riscossa. Kvara ha segnato una doppietta, tutti sembravano felici. Se questo scenario particolare regge il Napoli può ancora vincere lo scudetto. Poi, a giugno De Laurentiis tornerà all’assalto per Italiano. Forte dell’ottimo rapporto con il suo collega Commisso. Ma la Fiorentina può permettersi di perdere l’artefice della rinascita viola?