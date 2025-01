Calamai pazzo di McTominay: "Che fenomeno, è la grande novità della Serie A"

vedi letture

"Conte ha fatto il Conte. Ha preso una squadra confusa che nella stagione scorsa era finita fuori dalle Coppe e l’ha trasformata in una macchina"

"Siamo a metà gennaio e il campionato ha ormai solo due padroni. Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto". Scrive così Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sul duello in vetta alla classifica: "Conte ha fatto il Conte. Ha preso una squadra confusa che nella stagione scorsa era finita fuori dalle Coppe e l’ha trasformata in una macchina da risultati. Antonio è un fattore nel calcio italiano. Impossibile nasconderlo. Ha perso Kvara, uno dei suoi gioielli e lui corre ancora più veloce.

La vittoria di Bergamo ripropone un Lukaku di nuovo straordinario. Ma la forza del Napoli è in mezzo al campo. McTominay è la grande novità della Serie A. Chi l’ha scelto e comprato merita un dieci in pagella. Ma Anguissa è impressionata e Lobotka è tornato ai livelli di Spalletti. Tutto nasce lì in mezzo. Ora tocca De Laurentiis fare la sua parte regalando una pedina giusta. Quella che vuole, quella che giustamente ha chiesto Conte".