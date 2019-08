Caliendo: "Conte ha preteso Lukaku, perché Ancelotti non fa lo stesso con ADL?"

Antonio Caliendo, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la situazione legata a Mauro Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono convinto da mesi che Icardi andrà alla Juventus. Io avevo prospettato lo scambio con Dybala, ma mi pare che ci siano altri punti di riferimento. Ma ci sono ancora tanti giocatori che devono trovare sistemazione, specie in attacco, e penso a Higuain e Dzeko. Ancelotti è ormai una garanzia, ma come Conte ha preteso e ottenuto Lukaku all'Inter dovrebbe fare lo stesso con De Laurentiis per Icardi. Con lui il Napoli farebbe bingo".