Calo Inter? Boban: "Solo in A, la Champions sente di doverla vincere"

vedi letture

Dagli studi di Sky Sport l'ex centrocampistra del Milan Zvonimir Boban ha parlato della partita fra Barcellona ed Inter che inizierà alle 21, valida per l'andata della semifinale di Champions League.

I nerazzurri arrivano con un morale che non è dei migliori dopo tre sconfitte consecutive fra Serie A e Coppa Italia, ma secondo Boban oggi la musica sarà differente: "Tutt'ora l'Inter sta facendo una buonissima stagione" - ha spiegato - ", dato che sarà fino all'ultimo in corsa quasi su tutti i fronti. E' uscita dalla Coppa Italia, viene quasi da dire meno male. Non penso che sia un problema per la società", fa notare.

Poi sul recente calo, puntualizza: "E' vero che in campionato c'è stato un calo sorprendente. Ma loro secondo me vivono con una energia diversa fin dall'inizio la Champions League, loro sentono che questa sia la coppa da vincere. Sono convinto che vedremo un'Inter differente".

Un appunto poi su Lamine Yamal: "Mi piacerebbe vederlo meno "fenomeno", con questi capelli nuovi, con un po' di deconcentrazione che ho notato in Copa del Rey, dove ha sì fatto due assist, ma anche dove non ha fatto davvero un uno contro uno da Yamal, non quello che si diverte e che ci diverte. Deve divertirsi sì, ma responsabilmente".