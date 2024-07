Calzona: "Sono stato fortunato con ADL, mai avuto discussioni. Sul Napoli..."

Il commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Radio Rai'

Il commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Radio Rai'. La sua nazionale in questo Euopeo in Germania, proprio come l'Italia, è stata eliminata agli ottavi, anche se solo nei secondi finali l'Inghilterra è riuscita a protrarre il match ai tempi supplementari per poi vincere con un gol di Kane: "Al di là dei risultati, abbiamo proposto un buon calcio. Tutti pensavano che una nazionale piccola come la Slovacchia avrebbe giocato un calcio difensivo. Invece, nel nostro percorso, sia durante le qualificazioni che all'Europeo, abbiamo scelto la via del calcio propositivo e ci siamo riusciti. Rimane il rammarico per il finale con l'Inghilterra, ma questo è il calcio e bisogna accettarlo. Sono molto felice di quello che abbiamo fatto".

Napoli da scudetto senza coppe?

"Giocare una volta a settimana credo sia un vantaggio. Il Napoli ha a disposizione una buona rosa, sta acquistando giocatori importanti, ha un allenatore di primissimo ordine. Penso abbia le carte in regola per tornare a lottare per le prime posizioni. Avere la settimana a disposizione per lavorare e giocare una partita sola a settimana può essere un vantaggio".

Fonseca la Milan, Thiago Motta alla Juve, Conte al Napoli: chi ha fatto la scelta migliore?

"Sono tre grandi allenatori. Apprezzo molto Fonseca. Thiago Motta ha proposto un calcio che mi piace molto, di possesso e di rotazioni. Conte è una certezza. Rapporto con una personalità forte come quella di De Laurentiis? Forse io sono stato fortunato, ho avuto un rapporto tranquillo e schietto con il presidente, non abbiamo mai avuto discussioni. Si informa molto, mi chiamava tantissimo, penso sia anche giusto che la proprietà si interessi di quello che fa il tecnico, ma comunque non si è mai intrufolato".