Cambiasso: "Inter, il risultato di Barcellona ti dà mentalità e consapevolezza"

Esteban Cambiasso, in studio a Sky Sport, commenta il pareggio tra Barcellona e Inter. Ecco le parole dell'ex centrocampista dell'Inter che ha vinto il Triplete con Mourinho nel 2010: "Per i nerazzurri il 3-3 è un risultato migliore di uno 0-0, dà mentalità e consapevolezza.

Non penso ci siano rammarici per l'allenatore, il risultato va bene, bisogna essere contenti per come è arrivato questo pari. L'unica cosa per cui Inzaghi sarà davvero preoccupato è il discorso di Lautaro dopo l'infortunio". Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra proprio sul finire del primo tempo. Fino a quel momento aveva dato segnali positivi.