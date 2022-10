Camolese: "Ho commentato lo show contro l'Ajax. Ha fatto bene a tutto il calcio italiano"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Giancarlo Camolese, ex tecnico del Torino ed ora dirigente sportivo

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Giancarlo Camolese, ex tecnico del Torino ed ora dirigente sportivo: “Ho avuto il piacere di commentare il Napoli con l’Ajax, è stata una partita entusiasmante per la personalità che la squadra ha dimostrato. Fa bene anche al calcio italiano vedere il Napoli.

È un campionato bello, dove tutte le squadre possono fare risultato, si è alzato per tutti il livello. La Roma ha le potenzialità per poter fare una grande partita, ma trova il Napoli in un grande momento di forma. Sarà sicuramente una grande partita.

Il campionato è molto lungo, c’è anche questa sosta mai vissuta che cambierà gli equilibri al ritorno. È una gara importante ma non decisiva, la Roma ha grandi stimoli per provare a battere la squadra del momento. Il Napoli è stato bravo a credere in Kvaratskhelia. Nella sua idea di dover rifondare ha creduto nei giovani. È un giocatore che aiuta i compagni".