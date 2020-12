Campania, De Luca pessimista su riaperture scuole: "Come si fa a parlarne senza verificare i dati?"

La riapertura delle scuole il 7 gennaio in Campania rischia di slittarà. Lo afferma Vincenzo De Luca, che ha toccato l'argomento con la stampa durante l'inizio delle vaccinazioni all'ospedale Cotugno: "Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire "si apre" senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7" ha spiegato De Luca.