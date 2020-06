Canale 8, Mele: "Gattuso leader, ADL lo ascolta e i calciatori si sentono protagonisti"

Silver Mele, giornalista Canale 8, ha espresso il suo pensiero dopo il trionfo del Napoli nella finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Ho sempre pensato che lo sport siano anima, cuore, dedizione, rispetto quasi religioso per ciò che si fa e in cui si deve credere follemente. Se il traguardo vuol essere la gioia di ieri sera. Quante immagini speciali si affollano ancora nella mente in questo momento in cui mi appresto ad attivare il rewind.

Incomincio senz'altro da Rino e dal suo discorso finale, al centro del campo, ai suoi ragazzi e ad un presidente che lo ascolta perché per quello che Gattuso è riuscito a fare mettendosi in gioco, dal giorno del suo arrivo a Napoli, i galloni di leader nessuno potrà più disconoscerglieli. Nei suoi occhi si addensavano, sgomitando furiosamente, il dolore di chi ha perso parte della sua stessa vita e il fuoco sacro dell'agonista: che vive per serate così, che trascina chi ha vicino con sensazioni rivoluzionarie, esaltate dal gusto stesso dell'impresa ritenuta da tutti proibitiva.

Il potere bianconero aveva la faccia di Maurizio Sarri: disunito, disgregato perché alla fine sforzarsi di essere o mostrarsi per ciò che non si è (e non si sarà mai...) svilisce e rende confusa la tua stessa identità. Quella che invece il Napoli ha spiccata ed è del pugile che sta lì, raccolto, blindando la sua difesa propositiva a suon di diretti, ganci e montanti.

E gli occhi dei ragazzi che ascoltano il leader al centro del campo dicono tutto: sono protagonisti, convinti che è giusto ciò che stanno facendo. Eroi di un popolo che li ha scelti per il coraggio, per l'umiltà, per la matta voglia di inebriarsi, nella gioia che solo l'azzurro può dare. Napoli chiede questo e nella notte in cui non contano più nè soldi nè potere nè tantomeno le bacheche personali dei pluridecorati e decantati campioni la leva che fu di Archimede diviene di Rino Gattuso. Ed è quella che con il cuore può spostare davvero ogni cosa".